"Ausência de público está a beneficiar o Sporting"

"Sou sportinguista e vivo este momento com alegria. Excelente trabalho desta direção e desta equipa técnica, têm todo o mérito no que está a acontecer. O clube saiu de um período de grande perturbação e, tal como já disse há uns meses, a ausência de público nos estádios está a beneficiar a equipa", refere.

Mariano Barreto assume o seu sportinguismo e diz, em entrevista à Renascença , que está a viver "este momento com alegria". Dezanove anos depois, o clube está com boas perspetivas de voltar a ser campeão e o treinador atribui mérito à direção de Frederico Varandas e à equipa técnica, liderada por Rúben Amorim.

Os leões têm uma vantagem de 10 pontos sobre o o segundo classificado, o FC Porto, 11 sobre o Braga, na terceira posição e 13 sobre o Benfica, que é quarto. Uma margem que dá "alguma tranquilidade", considera o treinador que foi técnico dos juniores do Sporting no início da carreira e chegou a desempenhar funções de recuperador físico da equipa principal em 1991/92, com Marinho Peres.

"FC Porto e Benfica não têm sido os adversários temíveis que costumam ser. A vantagem que o Sporting tem para os rivais, permite-lhe encarar o resto do campeonato com alguma tranquilidade, podendo ter, até, algum deslize. Não é liquido que os outros ganhem sempre e está criado um ambiente positivo para o Sporting, que tem todas as condições para alcançar o título, mesmo não jogando sempre bem", assinala.

Ao lado de Amorim na polémica com a ANTF

Nesta entrevista a Bola Branca, Mariano Barreto comenta, ainda, a situação de Rúben Amorim, colocando-se do lado do técnico do Sporting no diferendo com a Associação Nacional de Treinadores.



"O Sporting fez o que devia ter feito, inscreveu o Rúben Amorim e as entidades competentes deram o aval. Se havia alguma irregularidade deviam ter dito na altura e bloqueado a inscrição. Faz-me muita confusão todo este alarido".