Antunes confirma infeção. "Encontro-me bem e sem sintomas"

Antunes, lateral do Sporting, confirmou que está infetado com Covid-19 e explica que está atualmente assintomático.

"Chegou a minha vez, o vírus desafiou-me e como sempre estou preparado para o combater. Obrigado a todos pela preocupação encontro-me bem sem sintomas e tenho a certeza que daqui a pouco estou volta outra vez", escreve o jogador nas suas redes sociais.

O lateral de 33 anos é o segundo caso depois de Matheus Nunes na quarta-feira, e vai falhar o jogo com o Vitória de Guimarães: "Mesmo afastado estou sempre com vocês equipa sábado mais uma vez vamos à luta com tudo", continuou o jogador.

Rúben Amorim conta com várias baixas para o jogo com o Vitória de Guimarães: Matheus Nunes e Antunes estão infetados, Nuno Santos está lesionado, Coates e João Pereira estão suspensos e cumprem castigo.

O Sporting, líder do campeonato, com 10 pontos de avanço sobre o FC Porto, 2.º classificado, ainda não perdeu na I Liga esta temporada. Este sábado, às 20h30, para a jornada 24, recebe o Vitória de Guimarães, 6.º colocado.

O jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.