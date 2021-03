​Amoris Laetitia e São José. Dois anos especiais para ajudar as famílias

As duas grandes apostas do Papa para um duplo ano pastoral arrancam nesta sexta-feira, 19 de março, solenidade de São José. Numa espécie de “dois em um” a favor da família, a Santa Sé lança diversas propostas de celebração e iniciativas pastorais para implementar em todas as dioceses do mundo.



“O prolongar da pandemia ao nível internacional cria preocupação e sofrimento em todos nós, mas não deve paralisar-nos”, disse o cardeal Kevin Farrell na conferência de imprensa sobre o “Ano Família Amoris Laetitia”. Nestes tempos de desalento, o Prefeito do Dicastério para os Leigos, Família e Vida considerou fundamental o testemunho de esperança que os cristãos são chamados a dar, sendo “mais do que nunca oportuno dedicar todo um ano pastoral à família cristã”.

Providencial é, pois, a conjugação destes dois anos pastorais, uma vez que o “Ano Família Amoris Laetitia” coincide com o ano dedicado a São José, esposo de Maria e pai de Jesus, “escolhido por Deus para cuidar da Sagrada Família”, acrescentou o cardeal norte-americano.

“Por isso, este ano é uma oportunidade para ir ao encontro das famílias, para não se sentirem sós diante das dificuldades, para caminhar com elas, ouvi-las e desencadear iniciativas pastorais que as ajudem a cultivar o seu amor quotidiano”. Neste contexto, “queremos aprofundar nas famílias a paternidade que aprendemos com São José, feita de acolhimento, de fortaleza, de obediência e de trabalho”, concluiu Farrell.