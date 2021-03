Jorge Amaral não quer Bayern nem Manchester City no caminho do FC Porto

O antigo guarda-redes dos campeões nacionais reconhece que nesta fase pouca escolha há, mas nomes como os de Real Madrid e Chelsea são hipóteses ao alcance do conjunto orientado por Sérgio Conceição.

"Um bom sorteio é não apanhar os que, para mim, são os dois grandes candidatos a ganhar esta Liga dos Campeões, que são o Bayern de Munique e o Manchester City, que realmente são equipas já com modelo de jogo muito firmado, ideias muito concretas do que pretendem e são equipas muito fortes", considera, em Bola Branca .

Jorge Amaral, antigo jogador do FC Porto, espera que os dragões consigam evitar os "favoritos Bayern de Munique e Manchester City" no sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, que decorre nesta sexta-feira.

Duas ausências de peso

Jorge Amaral lembra que há dois elementos preponderantes no xadrez portista que não jogarão a primeira mão, por castigo, Sérgio Oliveira e Taremi, mas mesmo assim "não vai ser fácil bater o FC Porto".

"Não vai ser fácil bater o FC Porto, vão ser dois jogos em que o Porto vai lutar até ao último minuto pela eliminatória, considerando que Sérgio Oliveira e Taremi não podem jogar e são baixas de peso no plantel", diz.

O ex-jogador do FC Porto, que esteve no clube quatro épocas, entre 1982 e 1987, acredita que é possível conquistar mais uma Liga dos Campeões, recuperando a profecia do selecionador nacional de Portugal em 2016.



"Fernando Santos quando foi para o Europeu também ninguém acreditava e o FC Porto pode acreditar porque já tem história, já passou por isto há 24 anos atrás. Ninguém acreditava. E nós fomos jogo a jogo pensando que era possível, e foi possível, pode ser possível", diz confiante Jorge Amaral.