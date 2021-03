FC Porto prepara deslocação a Portimão sem baixas de última hora

O FC Porto realizou o penúltimo treino antes da viagem ao Algarve, para defrontar o Portimonense, esta quinta-feira e Sérgio Conceição voltou a não contar com Marcano, que fez apenas tratamento. Mbaye treina integrado, mas ainda condicionado.

O jogo com o Portimonense é o último antes da paragem para as seleções e o FC Porto está obrigado a vencer para se manter ligado à luta pelo título.

Os campeões nacionais estão no 2.º lugar, 10 pontos atrás do Sporting, um à frente do Braga e com três de vantagem sobre o Benfica.