FC Porto imortaliza frase de Quintana no Dragão Arena

O FC Porto inscreveu numa das paredes do Dragão Arena uma das frases mais marcantes de Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol que morreu após uma paragem cardiorrespiratória.

"As memórias do que vivi aqui vão ficar bem guardadas no meu coração. Foi o FC Porto que me permitiu ser o que sou hoje", pode ler-se agora no Dragão Arena acompanhado da cara do antigo guardião.

O guardião de andebol, que representava o FC Porto e a seleção nacional, morreu a 26 de fevereiro, aos 32 anos, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória alguns dias antes. O jogador nascido em Cuba e internacional pela seleção de Portugal ficou em estado de coma e acabou por falecer.

Quintana integrava a equipa principal dos dragões desde 2010 e era uma das grandes figuras do clube na modalidade, tendo somado mais de 400 jogos com a camisola do FC Porto. Ao serviço da seleção, Quintana soma 72 internacionalizações.