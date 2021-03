"FC Porto deve renovar com Sérgio Conceição, independentemente dos resultados"

Pinto da Costa já declarou a intenção de renovar o contrato de Sérgio Conceição, que termina no final da época. O presidente do FC Porto não fez depender essa vontade de qualquer resultado, o que no entender de Carlos Azenha faz todo o sentido.

O antigo adjunto dos dragões defende que um clube "não deve renovar com um treinador só por ele ganhar". "Acho que o Porto deve renovar com o Sérgio, e o presidente tem essa noção melhor que ninguém, porque ele tem qualidades para estar à frente do projeto, independentemente dos resultados. Ele encarna o ADN do Porto e o jogo da Juventus foi um bom exemplo disso", diz Azenha, em entrevista à Renascença.