Dalot delirou com jogo do Porto em Turim

Há muito tempo que Diogo Dalot não vivia um jogo do FC Porto como viveu o desafio com a Juventus, da semana passada. Em entrevista ao "The Athletic", o lateral, formado no Olival, descreve o momento como "fantástico".

"Já há muito tempo que não festejava uma vitória do Porto [o FC Porto perdeu em Turim, mas apurou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões] daquela forma. Foi algo fantástico. Estava com a minha namorada. A minha mãe estava a festejar. Foi fantástica a forma como venceram. Fiquei triste apenas pelos adeptos, porque não estavam no estádio", diz.

Dalot destaca, em particular, a exibição de Pepe, um jogador "de outro mundo". "Há poucos jogadores que chegam à idade dele [38 anos] e continuam a jogar àquele nível. É algo que vem de dentro deles. Não querem parar. Não querem deixar de ter sucesso", observa, comparando o caso de Pepe ao de Zlatan Ibrahimovic, seu companheiro no Milan.

"Eu por vezes questiono-me, como é possível que um jogador de 39 anos tenha a mesma fome de ganhar que um de 20 ou 21? Ele ganhou tudo, fez tudo, fico encantado. Se um tipo com 39 anos faz o que ele faz todos os dias, porque não poderei eu?".