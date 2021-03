Governo aprova modelo de governação do Plano de Resiliência

O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que define o modelo de governação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), definindo princípios orientadores para a gestão deste instrumento.

"O Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que definiu o modelo de governação do Plano de Recuperação e Resiliência", anunciou o ministro do Planeamento, em Lisboa.

Nelson de Souza, que falava em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, precisou que o diploma define, em primeiro lugar, os princípios "que vão nortear a gestão deste importante instrumento de recuperação e resiliência".

Segundo o governante, estes princípios assentam, desde logo, na implementação "de um processo de descentralização da sua execução".

Contudo, o objetivo será dar resposta aos requisitos e condicionalismos impostos pela regulamentação comunitária, assumindo "metas e marcos" a cada investimento, projeto ou reforma.

"Um princípio que resulta dessa regulamentação comunitária é o da orientação para resultados. Desde logo, temos uma relação contratualizada com a própria União Europeia com base e metas e marcos, que vamos ter de assumir em cada investimento, projeto e reforma", sublinhou o governante.

Situação que vai decorrer também "no plano interno", com contratos estabelecidos com cada um dos executores e beneficiários dos fundos do PRR.