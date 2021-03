“Vou rezar pelo Tomás”. Papa telefona a pais de menino de Braga com cancro

O Papa Francisco contactou, na quarta-feira, os pais de um menino de sete anos, Tomás Vilaça, de Braga, que se encontra em Barcelona a realizar um tratamento experimental a um neuroblastoma.

A mãe do menino, Ana Vilaça, acompanha o filho no Hospital Vall d'Hebron e, na altura, não atendeu a chamada do Papa. Apenas mais tarde, quando se deparou com a mensagem de voz deixada no telemóvel, não quis acreditar no que tinha acabado de acontecer.

De acordo com o Jornal de Notícias, a mãe de Tomás relata que “era uma voz a dizer 'Olá Ana, daqui fala o Papa Francisco, recebi a sua carta e vou rezar pelo Tomás'".

Impossibilitado de falar com a mãe, Francisco telefonou para Ricardo, pai do menino, com quem conversou durante dez minutos. "O Papa quis saber como estava o Tomás, como estava a correr o tratamento e quis saber tudo sobre a doença", contou Ana Vilaça.

O diagnóstico do neuroblastoma de Tomás, uma das formas mais agressivas de cancro, chegou em setembro de 2019. Na altura, o menino foi tratado no IPO do Porto.

Os tratamentos não surtiram efeito. Após tomarem conhecimento de um tratamento experimental em Barcelona, os pais de Tomás iniciaram uma angariação de fundos para suportar os custos.

A iniciativa "Pelos sonhos do Tomás", para além de ter chegado às redes sociais, também chegou aos ouvidos do Papa. A mãe de Tomás confessa, ao JN, que vivem uma semana decisiva para a vida do filho e que o telefonema do Papa lhes trouxe “um novo alento”.