Os turistas britânicos podem voltar a Portugal a partir de 17 de Maio, acredita a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

“Esperamos receber os turistas britânicos a partir de 17 de Maio”, disse Rita Marques à BBC Radio esta quinta-feira.



A secretária de Estado do Turismo adianta que os cidadãos do Reino Unido poderão apresentar um certificado de vacinação válido ou um teste negativo à Covid-19.

O processo será "muito simples e descomplicado", declarou a governante.

Os cidadãos britânicos, acrescentou Rita Marques, deverão participar no esquema de certificados digitais europeu, com o objectivo de retomar as viagens o mais depressa possível dentro do continente.