Plano de reestruturação contempla redução de custos com “handling”

O presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho, disse esta quinta-feira que o plano de reestruturação da TAP contempla redução de custos em todas áreas, incluindo no “handling” (assistência em aeroportos), prestado pela Groundforce.

“O nosso plano [de reestruturação] é muito duro, muito exigente, o que faz com que todo o grupo TAP tenha de ser mais eficiente. […] Os custos em todas as áreas terão também de baixar, é natural que, no que toca aos serviços que são prestados em termos de ‘handling’, isso também esteja contemplado”, afirmou Miguel Frasquilho, que foi ouvido ao final da tarde pela comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

O responsável sublinhou, porém, que o plano, que espera que possa ser avaliado e aprovado pela Comissão Europeia "entre abril e maio", prevê que a TAP continue a ter serviços de “handling” e que é natural que a companhia aérea continue ligada à Groundforce, uma relação que já dura há muito tempo.

Também ouvido esta quinta-feira pela na comissão, o acionista maioritário da Groundforce, Alfredo Casimiro, afirmou que a TAP já tinha colocado à empresa de “handling” a questão dos descontos na prestação de serviços.

“Nós achamos que enquanto não vier o plano aprovado de Bruxelas, não é o momento certo para discutir. […] Nós precisamos de perceber qual é o tamanho e as rotas com que a TAP vai ficar no futuro, para podermos depois ajustar o nosso preço para a TAP e podermos eventualmente conseguir algum desconto”, referiu Alfredo Casimiro.

Quanto à renegociação do contrato de prestação de serviços com a Groundforce, que termina em junho de 2022, o presidente do Conselho de Administração da transportadora aérea disse que esse é um tema que “ainda não foi aberto”.