PJ apreende material informático a "hacker" que expôs curso do youtuber Windoh

O hacker RedLive13 anunciou, esta quarta-feira, no Twitter, que a Polícia Judiciária lhe apreendeu quatro telemóveis, três monitores e um computador fixo. O hacker, cuja identidade é desconhecida do público, esteve no centro das atenções do Youtube português, nas últimas semanas, depois de entrar no site da “Blvck Network” e expor o curso de criptomoedas promovido pelo youtuber Windoh a 400 euros, acusando-o de o “copiar da Wikipédia”. Na sua página de Twitter, Redlive escreveu que a PJ “decidiu bater-lhe à porta, ameaçando de arrombamento”.

Fonte da PJ disse à Lusa que o streamer de 20 anos foi constituído arguido pelos crimes de "acesso ilegal de conteúdo informático e difamação" e confirmou que lhe foram apreendidos alguns bens. No entanto, não é claro se as apreensões estão relacionadas com o caso do youtuber Windoh ou com a invasão a aulas virtuais no ano passado. A Renascença contactou a PJ para obter esclarecimentos, mas ainda não obteve resposta.