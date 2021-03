Menos de 200 internados em cuidados intensivos, em dia com mais 21 mortos e 485 casos de Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal regista mais 21 mortos e 485 infetados com Covid-19. A tendência de descida de internados e casos ativos continua a verificar-se, adiantam os dados agora divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

Há agora 34.713 casos ativos da doença, menos 116 do que ontem. O número de internados está nos 828, menos 28, dos quais 187 em cuidados intensivos (menos 18).

No semáforo da pandemia, Portugal continua no verde, com um R nacional nos 0,84 (0,80 no continente) e uma incidência de 90,3 casos por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias (79,1 no continente).

Desde o início da pandemia, Portugal regista 816.055 casos da doença, dos quais 764.599 recuperaram e 16.743 morreram.

Sobre o processo de vacinação, a DGS adianta que até ao momento já foram administradas 1.235.136 vacinas, mais cerca de 35 mil do que ontem. Há, neste momento, 371.566 pessoas já com as duas doses tomadas e 863.570 com a primeira dose.