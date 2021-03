Está desaparecido um mariscador que se encontrava junto à margem sul do Tejo, na zona do Montijo. O alerta foi dado pelas 7h00 desta quinta-feira, por pessoas que se encontravam no local.

Em curso está já uma operação de busca e salvamento.

A operação envolve duas dezenas de operacionais, parte deles a bordo de duas embarcações enviadas pela capitania do porto de Lisboa.