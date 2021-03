Justiça decide casos de fogo posto e morte para especulação imobiliária no Porto

O Tribunal do Porto agendou para esta quinta-feira a decisão sobre o empresário acusado de mandar atear dois fogos num prédio daquela cidade e provocar a morte de um dos locatários, a fim de eliminar obstáculos à especulação imobiliária.

A leitura do acórdão está marcada para as 9h30 nas instalações judiciais de São João Novo (Juízo Central Criminal do Porto), estando a cargo de um coletivo de juízes presidido por Maria da Conceição Nogueira.

A acusação e a pronúncia afiançam que o empresário incumbiu dois colaboradores de atear os incêndios porque estava determinado a revender, sem inquilinos, o prédio que comprara junto ao Mercado do Bolhão, na Rua Alexandre Braga, número 100, no Porto, e não conseguia negociar a saída dos únicos locatários que restavam no terceiro piso: uma octogenária e três filhos.

A vítima mortal associada ao segundo dos incêndios foi um dos filhos da titular do contrato de arrendamento – esta também já falecida, mas depois dos factos em julgamento e por doença.

Em tribunal, o empresário chinês sempre negou qualquer envolvimento direto ou indireto naquilo que é o objeto principal do processo: os incêndios e as consequências que deles resultaram.

Nas alegações finais, em 19 de janeiro, o seu advogado, Gonçalo Nabais, questionou a fiabilidade de parte da prova levada à barra judicial. "Andamos no âmbito da probabilidade e não de certeza", sublinhou então.

Já a procuradora Adriana Faria considerou que o alegado mandante e os executores dos incêndios “fizeram um ato terrorista e não merecem qualquer simpatia”.