​Impasse nas negociações atrasa envio de militares portugueses para Cabo Delgado

Estava previsto para abril, segundo garantiu em dezembro do ano passado o ministro João Gomes Cravinho, quando visitou Moçambique, mas agora o Ministério da Defesa já não se quer comprometer com datas quanto ao envio de militares para aquele país.



Uma coisa é certa: serão enviados 60 efetivos, referiu à Renascença o Ministério da Defesa, em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

O apoio português prometido por Cravinho e planeado pelo Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro, que no início deste ano também foi ao terreno, será apenas “na área da formação e no âmbito do novo Programa-quadro de Cooperação no Domínio da Defesa (2021-2025), a ser assinado em breve pelos ministros da Defesa de Portugal e Moçambique”, refere o gabinete do ministro Gomes Cravinho, em resposta às perguntas enviadas pela Renascença.

Diz também o Ministério da Defesa que essa “cooperação será em várias áreas, como é o caso da formação e treino de unidades especiais do Exército e forças de fuzileiros da Marinha”.

Não haverá militares portugueses a combater lado a lado com as tropas moçambicanas, mas, segundo o Ministério da Defesa, “atendendo ao atual quadro, o esforço português será especificamente dirigido ao reforço da capacidade de combate ao terrorismo em Cabo Delgado”.