Governo cria Bolsa de Alojamento Urgente e Temporário

O Governo aprovou esta quinta-feira a criação de Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, que irá abranger situações urgentes como catástrofes, incêndios, pandemia ou pessoas em vulnerabilidade social.

No final do Conselho de Ministros, o secretário de Estado da Presidência, André Moz Caldas, detalhou o objetivo do programa.

“As situações abrangidas pelo benefício desta bolsa são, desde logo, eventos imprevisíveis ou excecionais como sejam situações de carência habitacional decorrentes de catástrofes, de incêndios, da pandemia ou mesmo de fluxos migratórios não programados.”

Esta bolsa comtempla, também, “a necessidade de alojamento urgente de pessoas que se encontrem, de forma temporária e permanente, privadas de habitação ou que se encontrem em risco iminente dessa situação e tenham vulnerabilidade social”.

O finamento é fundamentalmente através de mecanismos europeus, nomeadamente o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), sublinhou o secretário de Estado da Presidência, André Moz Caldas.

No PRR, Portugal prevê investir 1.600 milhões de euros ao nível da habitação, destacando o objetivo de apoiar 26 mil famílias até 2026.



Entre os investimentos a concretizar no setor da habitação, o Governo refere o 1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, com 1.200 milhões de euros, e a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, com 186 milhões de euros.

O PRR prevê que no âmbito desta bolsa nacional haja a "criação de 2.130 alojamentos de emergência ou de acolhimento/transição, de natureza mais transversal, e de 800 fogos e sete blocos habitacionais, e Centros de Instalação Temporários e Espaços Equiparados especificamente para as forças de segurança".

O Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, para aceder às verbas comunitárias pós-crise da covid-19, prevê 36 reformas e 77 investimentos nas áreas sociais, clima e digitalização, num total de 13,9 mil milhões de euros em subvenções.