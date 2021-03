​Comércio ao postigo. “Deixamos de vender por não haver hipótese de mostrar tudo”

Outra das lojas da Rua de Cedofeita tem como proprietário Olinaldo Oliveira. Natural de Brasília, há cinco meses em Portugal, abriu o seu negócio de vinhos esta semana.

“Estou abrindo a porta agora, do dia 15 de março para cá. Foi quando foi permitida a minha abertura. Estou aqui com esta experiência nova, ao postigo. No entanto, as pessoas já começam a perguntar bastante, querem até entrar na loja. Nós impedimos, dizemos que não pode ser, o que leva às vezes o cliente a não comprar o vinho. Ele diz que quer ver, eu respondo que tenho aqui a lista à entrada, é complicado”, admite.

Apesar da crise, Olinaldo não teve receio de apostar neste negócio. Já trabalha com vinhos há 30 anos e a relação com Portugal e com os produtores nacionais é também antiga. Ter a filha a estudar no Porto motivou a mudança de país. Apesar dos constrangimentos, está entusiasmado com o futuro.

“Acabamos por ir percebendo ao longo dos dias o que vai funcionado”

Numa loja de roupa para crianças. Jayendra Kumar fala numa recuperação muito lenta. O postigo trava o negócio, apesar de alguma clientela já ter voltado.

“Sim, o cliente compra. Pede o tamanho, mas é mais complicado. A variedade é tanta que não podemos por tudo na montra. Fazemos o possível para mostrar isto e aquilo, mas, por vezes, deixamos de vender por não haver hipótese de mostrar tudo”, explica.

Vender roupa ao postigo traz dificuldades a clientes e vendedores. É preciso experimentar as peças e a prova tem de ser feita fora da loja. Irene Oliveira revela que no dia da reabertura os constrangimentos foram ignorados.

“Nas primeiras horas de segunda-feira foi fantástico. Parecia que as pessoas tinham sido libertadas de algum lado. Vieram todas perguntar se podiam comprar. No entanto, como não podíamos deixar entrar ninguém, as pessoas escolhiam o que viam nas montras. Ainda vendemos alguma coisa, mesmo aqui à entrada”, revela com entusiamo.