​OMS: "Benefícios da vacina AstraZeneca ultrapassam os riscos" e salvam vidas

O responsável alerta que para que isso aconteça “temos de acreditar na ciência e ter confiança na proteção que é dada pelas vacinas contra todas as doenças incluindo a Covid-19”.

“Os benefícios da vacina da AstraZeneca superam os riscos e deve continuar a ser utilizada para salvar vidas. As vacinas funcionam e, eventualmente, permitem o regresso a um novo normal”, refere Hans Kluge.

Em conferência de imprensa realizada esta quinta-feira de manhã, Hans Kluge, o director regional da OMS Europa, disse que é isso que está a acontecer com a vacina da AstraZeneca.

“Nós precisamos de manter a confiança ou restaurá-la no caso da vacina da AstraZeneca, que é o grande fornecedor da Covax, que garante equidade na distribuição das vacinas”, disse Hans Kluge, na conferência de imprensa virtual.

A OMS pede às autoridades para serem transparentes, mostrarem empatia e serem competentes.

Nesta conferência de imprensa foi feito ainda um balanço da pandemia na Europa. Há três semanas consecutivas que os novos casos estão a aumentar, as zonas mais afetadas são a Europa Central, os países do Balcãs e do Báltico.

A OMS refere que a variante do Reino Unido já está espalhada por todo o continente: “48 dos 53 países e territórios da Europa reportaram a nova variante do Reino Unido que é predominante na região”.

Hans Kluge refere, no entanto, que apesar deste cenário há países que conseguiram reduzir a transmissão do novo coronavírus como “a Dinamarca, Irlanda, Portugal, Espanha e Reino Unido”.

Quanto aos dados da vacinação na Europa, até agora 46 países administraram mais de 107 milhões de doses, mas apenas 3% da população em 45 países já receberam as duas doses da vacina contra a Covid 19.

Portugal e outros países europeus suspenderam esta semana a vacina da AstraZeneca na sequência de várias possíveis reações adversas, nomeadamente a formação de coágulos sanguíneos.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) deverá pronunciar-se esta quinta-feira sobre a vacina da AstraZeneca.