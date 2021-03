Medo e incerteza marcam o arranque das aulas em Cabo Delgado, Moçambique

O ano letivo em Moçambique arranca na quinta-feira e na região de Cabo Delgado o clima de instabilidade provocado pelo terrorismo é mais um fator de preocupação para a população, para as ONG de apoio às crianças e para a Igreja moçambicana.

A Conferência Episcopal de Moçambique defende que "apenas esforços conjugados podem minorar a situação vivida em Cabo Delgado".

Em entrevista esta quinta-feira à Renascença, o porta-voz da Conferência Episcopal de Moçambique (CEM), D. João Carlos Nunes, afirma que só através de uma "solidariedade coordenada" se consegue enfrentar a situação que se abateu sobre a região ao longo dos últimos três anos, com uma sucessão de ataques levada a cabo por alegados jihadistas que já fez milhares de mortes e centenas de milhares de deslocados.

"Internamente não é possível enfrentar aquela situação, porque são milhares de pessoas que agora procuram reconstruir a sua vida fora e muitas vezes em condições precárias. Daí advém não é só a questão da Covid mas cuidados primários de saúde que são necessários também, então é preciso uma conjugação de esforços, uma solidariedade coordenada, para se enfrentar a situação. Daí a necessidade da transparência, do diálogo, de enfrentar o problema, que não haja zonas de ação que outros não saibam, porque só esforços conjugados é que podem minorar e atenuar a questão de Cabo Delgado", diz.

O bispo da diocese de Chimoio, na Província de Manica, no centro do país, refere que a maioria dos refugiados são mulheres e crianças. "Os homens estão na guerra certamente. E certamente há um grupo que não é muito visível, mas que deve estar a padecer também desta situação, que são os idosos, porque não têm como correr, como sair, não é muito aprofundada esta questão, mas parece-me que os idosos também estariam entre este grupo".

O porta-voz da Conferência Episcopal de Moçambique insiste na ideia de coordenação e mostra-se preocupado em particular com o início do ano letivo. "Como é que se vai acautelar a questão das aulas para esses refugiados? Essas crianças que precisam também de ter aulas?”

“É uma zona que precisa de ser melhorada, com o perigo de estarmos a fazer o mesmo, ou então haver áreas que estão fora da ajuda seja de quem for. Parece-me que falta mais trabalho de coordenação. É verdade que ao nível da Igreja também se tenta ajudar e apoiar, mas são atividades soltas, porque já atinge indiretamente as províncias vizinhas que acolhem essas pessoas."

O ano letivo em Moçambique arranca na sexta-feira e esta é também a grande preocupação da Helpo, uma organização não governamental a trabalhar na região de Cabo Delgado desde 2009.