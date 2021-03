França volta a confinar algumas regiões, mas escolas ficam abertas

Apesar do fecho de várias atividades comerciais, as escolas vão manter-se abertas.

Para diminuir as deslocações não-essenciais, Jean Castex apelou ainda ao reforço do teletrabalho. "Estas medidas exigem que, nas próximas semanas, todas as empresas e administradores que possam implementar ao máximo o teletrabalho, mantenham um dia por semana no local de trabalho para os trabalhadores que o desejarem. Pelo menos quatro dias de trabalho em cinco, é esse o objetivo que deve ser alcançado", disse o primeiro-ministro.

País volta a usar AstraZeneca na sexta-feira

Com a renovada confiança da Agência Europeia do Medicamento na vacina da AstraZeneca, o primeiro-ministro francês também anunciou que as autoridades franceses vão voltar a inocular pessoas com essa vacina "a partir de amanhã de tarde".

Jean Castex vincou que todas as pessoas com mais de 65 anos devem tomar a vacina o mais depressa possível. Até agora, foram vacinados 5.7 milhões de franceses com a primeira dose de uma vacina para a covid-19.

Também se ficou a saber na terça-feira que o primeiro-ministro será ele próprio vacinado com a vacina da AstraZeneca, para demonstrar confiança no tratamento. A televisão francesa BFM noticiou que isso poderá ocorrer já amanhã.