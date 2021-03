Jogos Olímpicos. Organização pede desculpa por proposta de vestir atriz como um porco na abertura

A presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Seiko Hashimoto, pediu desculpa, esta quinta-feira, pela proposta "insultuosa" de vestir uma atriz como um porco na cerimónia de abertura, que levou à renúncia do diretor artístico do evento.

A ideia seria que a ícone da moda no Japão, com projeção internacional, descesse do céu vestida de cor-de-rosa e com orelhas de porco na abertura olímpica, com Sasaki, através de mensagens de texto, a fazer um jogo de palavras com a palavra “olímpico”, que assim transformaria em “Olympig”. Seiko Hashimoto afirmou que após ler o artigo ficou em “choque” e considerou os comentários “inadequados e lamentáveis”, para além de “muito insultuosos para a pessoa mencionada no artigo [Naomi Watanabe]”. “Brincar com a aparência é muito, muito inapropriado”, acrescentou Seiko Hashimoto, que recentemente substituiu Yoshiro Mori, que saiu da presidência do comité organizador de Tóquio2020 após comentários sexistas.