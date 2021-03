"Tenho muita pena que o PSD não apoie Rui Moreira"

Antigo ministro e secretário-geral do PSD nas lideranças de Marcelo Rebelo de Sousa e de Durão Barroso, José Luís Arnaut admite que há problemas de comunicação no PSD e que devia ser mais eficaz na forma como faz oposição. E lamenta que Rui Rio não apoie a recandidatura de Rui Moreira no Porto.





Marcelo Rebelo de Sousa, que agora tomou posse para um segundo mandato, tem insistido que uma das grandes preocupações é o país ter que ter alternativas políticas. Acha que o PSD ainda tem condições de se afirmar como essa alternativa?

O PSD é essa alternativa. Não há outra. Uma coisa são as sondagens a anos-luz do processo eleitoral. Estamos no meio de uma pandemia. As pessoas não estão ainda em estado de poder fazer uma avaliação de como isto foi gerido. Estamos todos adormecidos. O reflexo na economia ainda não chegou. As moratórias ainda estão lá. O desemprego vem aí.

Então acredita que Rui Rio vai chegar a primeiro-ministro?

A única alternativa ao PS é o PSD, ponto final, parágrafo.

Mas não respondeu.

O líder do PSD, com toda a legitimidade e com o meu apoio, é o candidato a PM. Mas vamos ver quem é o candidato do PS, se é António Costa, que é um político muito hábil e inteligente – ele é muito melhor do que a soma de todos os ministros que lá tem.

Como é que o PSD poderia fazer mais a diferença neste momento?

Há dois tipos de fazer oposição. Uma é a quezilenta diária, que cria um desgaste enorme, e é evidente que o PSD podia ser mais ativo, mais oportuno. Há outra mais responsável e de mais longo prazo. É no meio que está a virtude. Rui Rio tem tido uma oposição, às vezes, bastante apagada. Se calhar ele considera que este ainda não é o momento.

Quando Durão Barroso era líder do partido e eu secretário-geral, também se dizia que o PSD era frouxo, não fazia oposição e que não íamos a lado nenhum. Mas andámos no país todo e trabalhámos muito para ter bons candidatos autárquicos para ganharmos as principais câmaras do país em 2001.

Nesse sentido, as autárquicas deste ano também podem ser um momento determinante?

É evidente que são importantes. Mas, de facto, a única herança má que Pedro Passos Coelho nos deixou foi o resultado autárquico. O PSD descurou as autarquias como nem no tempo de Cavaco Silva tinha acontecido. Com os fins dos mandatos, há sempre oportunidades de mudança e vai haver várias oportunidades.