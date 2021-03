Vilafranquense e Penafiel não saem do nulo

Vilafranquense e Penafiel empataram, esta quinta-feira, sem golos, em jogo atrasado da 20ª jornada da I Liga.

O jogo estava inicialmente marcado para 14 de fevereiro, mas foi adiado devido a um surto de Covid-19 no plantel do Penafiel.

A equipa de Vila Franca de Xira somou o primeiro ponto com Carlos Pinto no comando técnico, treinador que sucedeu a João Tralhão recentemente. O Vilafranquense está no 14º posto, com 23 pontos.

Já o Penafiel empata depois das duas vitórias seguidas com o Arouca e Covilhã e mantém-se no sétimo lugar, com os mesmos 36 pontos.