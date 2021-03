João Pinheiro vai apitar Sporting de Braga-Benfica

João Pinheiro é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para ajuizar a partida entre Sporting de Braga e Benfica, no próximo domingo.

O organismo revelou as equipas de arbitragem para os jogos de domingo da 24ª jornada, depois de já ter anunciado para os jogos de sexta-feira e sábado.

O árbitro de 33 anos da Associação de Futebol de Braga será assistido por Tiago Costa e Pedro Ribeiro. Iancu Vasilica será o quarto árbitro. Na Cidade do Futebol, Luís Godinho é o VAR, assistido por Valter Rufo na função.

O Braga-Benfica joga-se no domingo, às 20h00, no Estádio Municipal de Braga, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

As equipas de arbitragem de toda a jornada

Gil Vicente-Nacional

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Nuno Pereira

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Nuno Almeida

AVAR: André Campos

Santa Clara-Tondela

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Rui Cidade e Gonçalo Freire

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Manuel Mota

AVAR: Jorge Fernandes

Paços de Ferreira-Moreirense

Árbitro: João Bento

Assistentes: Pedro Felisberto e Carlos Covão

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Miguel Nogueira

AVAR: José Luzia

Portimonense-FC Porto

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Nuno Manso

4.º árbitro: João Malheiro Pinto

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

Sporting-Vitória de Guimarães

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Pedro Mota e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Paulo Miranda



Rio Ave-Belenenses SAD

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Tiago Martins

AVAR: Hugo Ribeiro

Marítimo- Famalicão

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Bruno Rodrigues e Pedro Martins

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: Vasco Santos

AVAR: Álvaro Mesquita

Boavista-Farense

Árbitro: Hugo Miguel

Assistentes: Bruno Jesus e Paulo Soares

4.º árbitro: David Silva

VAR: Luís Ferreira

AVAR: João Bessa Silva

Sporting de Braga-Benfica

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Pedro Ribeiro

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Luís Godinho

AVAR: Valter Rufo