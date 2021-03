Josué renova pelo Hapoel Beer Sheva de Israel

Josué renovou contrato com o Hapoel Beer Sheva, clube israelita que representa há duas temporadas. O médio, de 30 anos, terminava a ligação no final desta época e chegou a acordo para ficar até 2022.

Quatro vezes internacional por Portugal, Josué já venceu uma Taça de Israel pelo seu clube atual. Formado no FC Porto, o médio chegou a fazer uma época completa no Dragão, com Paulo Fonseca, treinador que o tinha orientado no Paços de Ferreira.

Covilhã, Penafiel e Braga foram os outros clubes portugueses por onde passou. Antes de chegar a Israel, Josué fez carreira na Turquia, onde alinhou por Bursaspor, Galatasaray, Osmanlispor e Akhisar.