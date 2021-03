José Mourinho devastado pela eliminação. "Venceram-nos na atitude"

José Mourinho, treinador do Tottenham, admite grande desilusão após ter sido eliminado nos oitavos de final da Liga Europa pelo Dínamo de Zagreb, com uma derrota por 3-0 na Croácia.

"Acabo de sair do balneário do Dínamo, onde fui lá elogiar os jogadores. Lamento que uma equipa que não é a minha tenha ganho o jogo pela atitude. A atitude não é negociável e eles venceram-nos na atitude", disse, em declarações após o apito final.

O técnico diz que a sua equipa apenas fez algo para "passar a eliminatória nos últimos minutos do prolongamento".

"Se esquecer os últimos minutos do prolongamento, em que fizemos algo para tentar passar a eliminatória, só vi uma equipa que decidiu deixar tudo em campo. Suor, energia e sangue. No final, até deixaram lágrimas de felicidade no relvado. Foram humildes e comprometidos. Do outro lado, esteve a minha equipa. Repito, a minha equipa. Se para eles isto não é importante, para mim é", atira.

Mourinho deixa duras críticas à atitude da sua equipa e admite a grande tristeza pela eliminação na prova europeia.

"Precisamos de outra atitude. Dizer que estou triste não chega. O que sinto é muito mais do que tristeza. O futebol não é sobre jogadores que acham que têm mais qualidade do que outros. A base do futebol é a atitude. Foram melhores nisso. Disse aos jogadores qual era o risco de jogarmos como estávamos a jogar. Acho que eles só se aperceberam disso quando o Dínamo marcou o segundo", remata.