Ibrahimovic diz que regressa à seleção pelo que tem feito nos últimos meses

O futebolista sueco Zlatan Ibrahimovic, de 39 anos, afirma que o seu regresso à seleção se deve ao rendimento que tem tido e que estão esquecidas as divergências antigas com o selecionador.

"Estou de volta porque mereço, pelo que fiz nos últimos meses e não porque me chame Zlatan ou seja o Ibrahimovic, mas sim por aquilo que dou em campo. É por isso que te escolhem", justifica Ibra, em declarações à Federação sueca de futebol.

O avançado do AC Milan tinha-se retirado da seleção há quase cinco anos, após a eliminação na fase de grupos do Europeu de 2016, mas na segunda-feira foi comunicado o seu regresso, na divulgação da convocatória do selecionador Janne Andersson.

Ibrahimovic chegou a mostrar alguma discordância com Andersson, quando o técnico, ao assumir o cargo após o Euro 2016, e já sem o jogador do AC Milan, deixou de fora jogadores de origem estrangeira.