Dérbi basco na final da Taça do Rei da época passada vai jogar-se à porta fechada

A final da Taça do Rei da última temporada, disputada entre Athletic Bilbau e Real Sociedad, vai ser jogada sem adeptos no Estádio La Cartuja, em Sevilha. O dérbi basco será jogado a 3 de abril e é referente à última temporada.

Depois de "várias reuniões entre a Federação Espanhola e as Autoridades de Saúde da Andaluzia", os atuais números da pandemia na região do país "tornam inviável a possibilidade de termos adeptos presente no jogo".

A decisão "já foi anunciada aos dois clubes, que disseram que aceitariam qualquer decisão". A primeira decisão apontava para que o jogo pudesse ter entre 20% a 30% da capacidade de 60 mil do Estádio de La Cartuja.

O Athletic Bilbau vai disputar também a final da Taça do Rei desta ano, a 17 de abril contra o Barcelona na final, e ainda não existe indicação se será com adeptos ou à porta fechada.