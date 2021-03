Branco internado no Rio de Janeiro com Covid-19

Branco, antigo jogador do FC Porto, testou positivo à Covid-19 e está internado num hospital do Rio de Janeiro, informa o jornal "O Globo". De acordo com nota da Confederação Brasileira de Futebol, o estado de saúde do antigo campeão do mundo é bom.

Com 56 anos, Branco é o coordenador dos escalões de formação da seleção brasileira e foi infetado no exercício das suas funções, numa viagem recente da seleção sub-18 ao Recife, para realizar alguns jogos de preparação no centro de treinos do do Retrô FC.

De acordo com a informação veiculada pelo "Globo" há, pelo menos, mais cinco infetados. Todos estão a recuperar bem da infeção.

Campeão do mundo em 1994, nos Estados Unidos, Branco, lateral-esquerdo reconhecido pelo seu "pontapé canhão", esteve duas épocas e meia no FC Porto e foi campeão nacional em 1990. Transferido do Fluminense para o Brescia em 1986, esteve duas temporadas no clube italiano.

Chegou às Antas em 88 e regressou a Itália em 1990 para jogar no Génova. Terminou a carreira em 1998 no Fluminense. Jogou, ainda, por Internacional de Porto Alegre, Grémio, Corinthians, Flamengo, Mogi Mirim, Middlesbrough e New York Red Bulls.