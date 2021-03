Quim. "Duvido que Jorge Jesus mude para três centrais"

"Tem sido importante para o Benfica não sofrer golos, isso também dá confiança a toda a defesa. Veremos se irá continuar com os dois centrais, ou se irá mudar. Mas como as coisas estão a correr duvido que possa voltar aos três centrais", sustenta.

A possibilidade de Jorge Jesus voltar a jogar com três centrais na deslocação, este domingo, do Benfica a Braga não é um certeza e Quim, antigo internacional português, que defendeu os dois emblemas, considera, em entrevista a Bola Branca , que se trata de uma hipótese remota.

"Acredito que o Vlachodimos esteja triste como as coisas aconteceram. Para mim ele é um grande guarda-redes. Tem de ser forte psicologicamente e trabalhar para tentar recuperar a titularidade", aconselha Quim. O grego perdeu o lugar no 11 para Helton Leite, que nos últimos quatro jogos não sofreu qualquer golo.

É com essa consistência defensiva que os encarnados se vão apresentar na Pedreira, num confronto entre "um ataque fortíssimo [do Braga] e uma defesa, a do Benfica, que está na melhor fase da época". Quim sente os dois pesos e admite que seja um jogo com poucos golos.

O Braga está no 3.º lugar, com dois pontos de vantagem sobre o Benfica, 4.º classificado, e ambas as equipas precisam da vitória para continuar ligadas à luta pelos dois primeiros lugares.