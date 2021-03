Há uma escola digital para ajudar os jovens a enfrentar a raiva, ansiedade e aborrecimento

As crianças e os jovens têm sido dos mais afetados pela pandemia e pelo período de confinamento. Consciente do problema, a escola digital "What Drives Youth" criou um curso para ajudar sobretudo os jovens a lidar com a ansiedade, a raiva e o aborrecimento.

É um curso gratuito e online que pode ser feito ao ritmo que o jovem quiser. São nove vídeos, com cerca de 12 minutos pensados sobretudo para os alunos do secundário, mas que podem ajudar também outras faixas etárias.

Este curso chamado “Confinamento 101” está disponível há um mês e já teve mil visualizações.

Mas este não é o único projeto da "What Drives Youth". Esta startup portuguesa, que tem o apoio da StartUp Voucher, está prestes a divulgar o seu primeiro curso para ensinar os jovens a tirar o melhor partido do seu estudo.

Os interessados podem seguir as redes sociais da empresa para ficar a par das novidades.