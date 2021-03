James Levine, ex-maestro da Ópera Metropolitana de Nova Iorque, morre aos 77 anos

A sua morte foi confirmada hoje de manhã pelo seu médico, Len Horovitz, mas a causa não foi revelada, nem o motivo por que não foi anunciada mais cedo, noticia o jornal The New York Times.

O maestro pedia, pelo menos, 5,8 milhões de dólares (4,7 milhões de euros) de indemnização. As duas partes chegaram a acordo no Verão de 2019, concordando que a Ópera Metropolitana e a sua seguradora pagariam a James Levine 3,5 milhões de dólares (2,9 milhões de euros).

Antes de o escândalo vir a público, James Levine era um dos maestros de referência, responsável pela afirmação da Ópera Metropolitana de Nova Iorque, depois da sua instalação no Lincoln Center, expandindo o seu repertório e brunindo a sua orquestra. Era o protagonista de uma discografia de mais de 200 gravações de óperas, obras sinfónicas, recitais de canto e de música de câmara, distinguida com os principais prémios a nível mundial, e com um repertório que se estendia por séculos de música erudita, do Barroco, de Johann Sebastian Bach, à contemporaneidade de Elliott Carter, Jonathan Dodd ou Peter Lieberson.

Levine foi diretor artístico da Ópera Metropolitana de Nova Iorque desde 1986, quando já somava 13 anos como maestro principal da orquestra, e depois de ter tirado a companhia de um dos seus períodos mais negros, em receitas, projetos e público.

A direção da "Tosca", de Puccini, em 1971, marcou a sua estreia como maestro no Lincoln Center.

Ao longo de quase 45 anos na companhia, e de cerca de 30 temporadas como diretor artístico, dirigiu perto de 2000 récitas, de uma centena de óperas, atravessando todo o repertório, do século XVIII de Mozart e do século XIX de Wagner, à Itália de Rossini, Verdi e Puccini, ao século XX de Stravinsky e Schoenberg, Kurt Weill, Alban Berg, George Gershwin, John Adams, John Corigliano e John Harbison, entre muitos mais.