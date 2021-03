Nuno Mendes. Faria sentido ficar mais um ano, “mas não significa que não vá ter sucesso” já

O Barcelona será o mais recente interessado em Nuno Mendes, o lateral esquerdo do Sporting. A informação é avançada pelo jornal “As”.

O jovem leão, de 18 anos, continua a ser associado a colossos europeus. Depois de Real Madrid, Juventus, Manchester City, United e Liverpool, são agora os catalães a sinalizar o mais recente convocado para a Seleção principal de Portugal.

Leonel Pontes, treinador que trabalhou com Nuno Mendes nos sub-23 do Sporting, defende que seria benéfico ao jogador amadurecer mais uma época de leão ao peito.

“Provavelmente faria mais sentido ficar cá mais um ano, amadurecer um pouco mais e sair. Mas, muitas vezes, o mercado não pensa nisto. Provavelmente teria mais sentido ficar mais um ano, mas não significa que saindo agora não vá ter sucesso e não vá ter capacidade de se impor nas equipas para onde vá. Vai crescer mais rápido, amadurecer e tornar-se um jogador mais completo”.

A convocatória de Fernando Santos, essa, é um prémio, diz Pontes.

“Tinha um rendimento regular que nos Sub-23 deu um salto muito grande. Teve uma evolução fantástica e começámos a olhar para o Nuno com outros olhos. Depois na equipa principal do Sporting foi titular com regularidade positiva e demonstrando aquilo aquele que é o seu talento”, refere.

Nuno Mendes tem contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão de 70 milhões de euros.