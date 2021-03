Papa Francisco. “Também eu me ajoelho nas ruas de Myanmar”

No final da catequese desta quarta-feira, o Papa lançou mais um apelo ao fim dos conflitos no Myanmar (antiga Birmânia) e solidarizou-se com os que saem para as ruas a pedir paz.

“Uma vez mais, e com tanta tristeza, sinto a urgência de evocar a dramática situação em Myanmar, onde tantas pessoas, sobretudo, jovens estão a perder a vida para oferecer esperança ao seu país”, afirmou.

“Também eu me ajoelho na ruas de Myanmar”, continuou o Papa, deixando um apelo pelo fim da violência. “Também eu estendo os meus braços e digo: Que prevaleça o diálogo. O sangue não resolve nada. Que prevaleça o diálogo.”

Pelo menos 149 pessoas foram mortas pelas forças de segurança da junta militar que levou a cabo o golpe de Estado de 1 de fevereiro em Myanmar, 11 das quais nas últimas 24 horas, denunciou a ONU na terça-feira.

O número de mortos aumentou dramaticamente, há centenas de pessoas desaparecidas desde o golpe e a junta militar parece cada vez mais determinada a acabar com o protesto, ignorando as muitas condenações internacionais, referiu a porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, em conferência de imprensa realizada em Genebra.