Bispo açoriano D. David Dias Pimentel morre de Covid-19

D. David Dias Pimentel, bispo emérito da Diocese de São João da Boa Vista, no Brasil, natural dos Açores, faleceu esta terça-feira aos 79 anos, vítima de Covid-19.

“Neste momento de luto, manifestamos nossos sentimentos à família de Dom David, ao bispo diocesano, Dom Antônio Emídio Vilar, ao clero e ao povo da diocese e aos seus amigos, ao mesmo tempo que reafirmamos nossa fé na ressurreição e na vitória da vida sobre a morte”, lê-se na nota de pesar da Conferência Nacional dos Bispos dos Brasil (CNBB).

O bispo de São João da Boa Vista, D. Antonio Emidio Vilar, comunicou o falecimento do bispo emérito, no início da tarde desta terça-feira, com “imensa tristeza, mas cheia de fé e esperança na ressurreição”.

D. David Dias Pimentel faleceu depois de ter estado internado com Covid-19, desde o passado dia 8, e as exéquias fúnebres decorrem na tarde desta terça-feira, na catedral de São João da Boa Vista.

A CNBB destacou que o lema episcopal do bispo natural dos Açores ‘Servir, não ser servido’ traduziu o ministério de D. David “junto ao povo de Deus no Brasil, especialmente no Estado de São Paulo, terra que adotou como sua morada”.

D. David Dias Pimentel ia celebrar 80 anos esta quinta-feira, nasceu a 18 de março de 1941, na Algarvia, no Nordeste, ilha de São Miguel (Açores), Diocese de Angra, de onde saiu na juventude.

Foi ordenado presbítero a 21 de dezembro de 1969, e bispo a 31 de janeiro de 1997, em São José do Rio Preto, São Paulo.

D. David Dias Pimentel foi o quarto bispo da Diocese de São João da Boa Vista, tomou posse no dia 25 de março de 2001, até 28 de setembro de 2016.