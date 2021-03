Pinto da Costa sobre Sérgio Conceição. "É minha intenção e também dele renovar"

Outra crítica recorrente de Pinto da Costa é a da ausência de público dos estádios em tempos de pandemia da Covid-19. "Para mim é incompreensível".

O FC Porto teve prejuízo de "27 milhões de euros" devido à ausência de público. Paga 42 milhões de impostos, mais 7 milhões à Segurança Social. A ajuda do Estado foi "a devolução do IVA, mas ainda faltam 3,5 milhões, mais 1,7 milhões". "Este Governo está a matar o futebol", acrescentou.

Quanto à centralização dos direitos televisivos a partir de 2028, uma certeza: "Não podemos receber menos".

"O FC Porto tem de defender os seus direitos, tem um contrato que fez sem ajuda da Liga ou da FPF, naturalmente se agora aparecem outros organismos, não é admissível que qualquer um dos participantes venha a receber menos do que quando negociou sozinho".

Pinto da Costa diz que ouviu falar que há vários complôs para fazer descer o FC Porto B da II. "Hoje [terça-feira] falei com um responsável do futebol português e falámos disso. Disseram-nos - e tenho a certeza até pela garantia que ele me deu, mas eu não acredito - que havia vários complôs para que FC Porto B descesse de divisão. Um deles, até foi dito em Chaves a um responsável do FC Porto, que a FPF tinha interesse que o FC Porto B descesse pois indo para 3ª divisão os jogos passariam para Canal 11. Outro que havia complô da APAF que seriam os árbitros menos conhecidos e de menos categoria a serem nomeados".

"É fundamental que na II Liga haja VAR [vídeoárbitro]", refere o presidente portista.

Em relação à suspensão de Raul Alarcón, ciclista do FC Porto, Pinto da Costa garante que vão "recorrer até às últimas consequências" da decisão de suspensão por quatro anos.

"O Alarcón não se dopou, ganhou duas Voltas a Portugal e testou sempre negativo. O que aconteceu foi que teve um desastre, foi operado e tomou medicação que não poderia ter tomado, se estivesse a correr".