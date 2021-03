Pinto da Costa espera que Sérgio Conceição renove por um FC Porto campeão europeu

O presidente do FC Porto confirma que quer renovar contrato com Sérgio Conceição e que o técnico quer renovar com os dragões.

"Eu como presidente não queria ter outro treinador. Sérgio Conceição tem contrato até final desta época, é minha intenção e também dele renovar. O técnico quer estar focado na Champions, mas antes do final da época renovaremos o contrato", disse Pinto da Costa.

Em declarações ao Porto Canal, o líder portista referiu, sobre a Liga dos Campeões, que, “depois de ter eliminado a Juventus, o FC Porto pode ir até à final e ganhá-la. É o meu desejo e a minha esperança. Queremos ganhar a terceira”.



Já em relação ao campeonato, a ideia é "ganhar os jogos que nos faltam e esperar os resultados dos outros. Ganhármos os resultados que nos faltam garantimos o segundo lugar. Mas entramos em campo para ganhar e chegar ao primeiro lugar".

Jorge Nuno Pinto da Costa aproveitou para fazer o ponto da situação em relação à renovação dos quatro atletas que estavam em fim de contrato: "Pepe e Sérgio Oliveira já renovaram, com Otávio estamos perto de renovar e está preso por detalhes. Quanto a Marega estamos à espera que o empresário possa vir".

"Este Governo está a matar o futebol"

O presidente dos dragões reafirmou críticas ao calendário de jogos. "O futebol português não fez nada para ajudar o FC Porto". "É impossível que os jogadores tenham rendimento tendo jogos uns em cima dos outros", referiu.