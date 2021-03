Pepe marcou golo 900 do Dragão. “Muito feliz por entrar para a história do clube”

O defesa central Pepe entrou na história do Dragão ao marcar o golo 900 no estádio. O jogador está feliz com o golo marcado ao Paços Ferreira.

“A sensação é muito boa, poder marcar um golo no clube de que gosto tanto, no nosso Estádio do Dragão, ainda por cima o 900, é especial para qualquer jogador. Por isso, fico muito feliz por entrar para a história do clube”, referiu Pepe aos canais do clube.

Questionado sobre qual foi o golo mais especial que já marcou, Pepe respondeu: “Foi o último [risos]. Para mim é sempre especial marcar. Foi muito importante porque colocou a equipa a ganhar um jogo que era extremamente importante”.

Próximo objetivo, golo 1000 no Dragão. “Vamos ver [Risos]. Vamos ver se chego aos mil golos no Estádio do Dragão. Que eu possa marcar. Acho que será um bocadinho difícil, porque serão precisos muitos anos, mas fico feliz por poder entrar para a história do clube que tanto gosto”.