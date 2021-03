Corona chamado à seleção do México

Jesús Corona está entre os jogadores convocados pelo selecionador mexicano, Tata Martino, para os amigáveis que a equipa vai disputar com o País de Gales, em Cardiff, a 27 de março, e com a Costa Rica, a 30 de março, na Áustria.

O futebolista do FC Porto é um dos mais utilizados por Sérgio Conceição, esta temporada, com 39 jogos realizados. Vai reencontrar Hector Herrera, atualmente no Atlético de Madrid, seu antigo companheiro no Dragão.

Raul Jiménez, que recupera de uma cirurgia à cabeça após lesão grave, vai estar com a equipa em Gales. O antigo ponta de lança do Benfica, atualmente no Wolverhampton, não está apto para jogar, mas estará com o grupo até à viagem para a Áustria.