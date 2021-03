Governo acusa PSD de tirar o" monopólio do Chega" ao limitar questões às "despesas avultadas"

O Governo acusou hoje o PSD de "tirar" o "monopólio do Chega" ao limitar as questões sobre o Conselho Europeu da próxima semana às "avultadas despesas" associadas à presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

Intervindo na Assembleia da República, no debate preparatório do Conselho Europeu de 25 e 26 de março, a deputada Isabel Meireles (PSD) criticou o exercício do Governo à frente da presidência rotativa do Conselho da UE, que Portugal assumiu em 01 de janeiro. .

"Esperávamos que Portugal estivesse à altura de conduzir uma presidência que no imediato acelerasse a vacinação e que promovesse a recuperação com todos os "slogans" do digital, do verde, dos direitos sociais, de uma Europa aberta ao mundo, mas, quanto a nós, nada disso tem acontecido", disse a deputada social-democrata.

Em contrapartida, continuou, a presidência portuguesa do Conselho da UE "traz os velhos vícios dos governos socialistas, de gastos à "tripa forra" de má memória, do despesismo desbragado, de um Governo que coloca o nome de Portugal em local pouco recomendável".

Isabel Meireles recordou o caso da nomeação do procurador europeu, José Guerra, que marcou os primeiros dias da presidência portuguesa da UE, considerando que, tendo em conta agora as "despesas avultadas de cariz presencial" na sede da presidência, o Centro Cultural de Belém (CCB), "o Governo de Portugal está a dar à Europa o exemplo de uma presidência lamentável".

Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse "lamentar imenso que o PSD tenha decidido reduzir a sua intervenção a um aspeto absolutamente inacreditável", tendo em conta que a primeira presidência portuguesa do Conselho da UE, em 1992, teve um governo social-democrata, pelo que o partido "sabe muito bem o que é preciso fazer para garantir o sucesso de uma presidência".

"O PSD não tem mais nada a dizer sobre os temas do Conselho Europeu? Sobre a relação com a Rússia, sobre a relação com a Turquia, sobre o combate à pandemia, sobre economia, sobre o mercado interno, senão procurar tirar ao Chega o que devia ser monopólio do Chega?", questionou Santos Silva.

Referindo que Portugal recebeu uma visita do colégio de comissários em 15 de janeiro, o ministro frisou que uma presidência tem de estar preparada para os cenários presenciais, sempre que eles são possíveis.

Já no debate sobre política geral que antecedeu o debate preparatório do Conselho Europeu, o deputado André Silva (PAN) tinha questionado o Governo sobre "700 mil euros de despesas supérfluas" da presidência portuguesa do Conselho da UE, evocando "um elefante branco numa presidência fantasma".

"Senhor primeiro-ministro: Não acha que estes gastos foram supérfluos e deviam ter sido evitados tendo em conta a previsível realização à distância da generalidade dos eventos?", questionou o deputado André Silva.

A resposta foi dada pelo ministro Augusto Santos Silva, que questionou a referência de André Silva aos gastos em mobiliário, recorrendo à ironia ao afirmar que "as pessoas reúnem em pé, como toda a gente sabe". .

O ministro prosseguiu afirmando que uma presidência da UE "é um evento muito importante para qualquer país", "preparado com tempo para todos os cenários", e assegurou que Portugal voltará a ter reuniões presenciais "a partir de abril, quando o país desconfinar", designadamente a Cimeira Social e a Cimeira UE-Índia.

Santos Silva refutou ainda as críticas do PAN às verbas gastas em ofertas, afirmando que visam "valorizar os produtos tradicionais" e ilustrando com a gravata que usava no momento, "oferecida pela presidência croata".

O jornal europeu Politico publicou em 04 de março uma notícia, intitulada "A presidência "fantasma" de Portugal do Conselho da UE acumula despesas presenciais", dando conta de despesas num valor superior a 260 mil euros para equipar um centro de imprensa em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, a sede da presidência portuguesa, "apesar de as conferências de imprensa estarem a decorrer "online" e de jornalistas estrangeiros não se estarem a deslocar para Portugal".

O artigo apontava também despesas de mais de 35 mil euros com uma empresa vinícola e um contrato de quase 40 mil euros para a aquisição de "360 camisas e 180 fatos", numa altura "em que poucas pessoas se reúnem" e "em que várias pessoas estão a trabalhar a partir de casa".