Costa vai ao Parlamento falar de desconfinamento, vacinação e resposta à crise

O último debate sobre política geral aconteceu em 19 janeiro, numa fase em que o número de infeções com o novo coronavírus crescia em Portugal de forma exponencial e em que partidos como o PSD defendiam o imediato encerramento de todas as aulas presenciais. Essa possibilidade foi admitida por António Costa logo no decurso do próprio debate e, dois dias depois, o Governo tomou a decisão de fechar todos os estabelecimentos de ensino.

Longe da situação que se verificava em janeiro, Portugal apresenta agora menos de 100 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes e regista um índice de transmissibilidade abaixo de 1, mais precisamente nos 0,83.

Desta forma, nest quarta-feira, o debate deverá já centrar-se em torno do plano de desconfinamento apresentado na semana passada pelo primeiro-ministro. Um plano que António Costa disse que iria evoluir "a conta-gotas" e que passou já pela abertura de creches, ensino pré-escolar, escolas do primeiro ciclo do básico na passada segunda-feira – dia em que também reabriram o comércio ao postigo e estabelecimentos de estética como cabeleireiros.

O plano prevê novas fases de reabertura em 5, 19 de abril e 3 de maio, mas as medidas podem ser revistas se Portugal ultrapassar os 120 novos casos de infeção pelo novo coronavírus por dia por 100 mil habitantes a 14 dias, ou, ainda, se o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 ultrapassar 1.

A deslocação entre concelhos para a generalidade da população continua interdita nos dois próximos fins de semana e na semana da Páscoa (26 de março a 5 de abril), e o dever de recolhimento domiciliário vigora até à Páscoa.