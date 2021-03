Costa afirma que plano de vacinação decorre conforme o previsto e mantém metas

Veja também:

O primeiro-ministro defendeu hoje que o plano de vacinação contra a covid-19 está a decorrer dentro do previsto, apesar da suspensão por precaução da vacina da AstraZeneca, e manteve todas as metas deste programa.

António Costa falava na Assembleia da República, no segundo debate sobre política geral deste ano, em resposta a uma intervenção inicial da presidente do Grupo Parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes.

"Vivemos um período em que a incerteza caracteriza a gestão - incerteza até onde menos se espera", salientou o líder do executivo, numa alusão à decisão de se suspender "por dois três dias" a administração da vacina da AstraZeneca.

De acordo com o primeiro-ministro, "perante as dúvidas suscitadas - e sendo essencial a confiança da população nas vacinas que estão a receber -, era importante esperar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Agência Europeia do Medicamento (EMA) fizessem uma reavaliação".

"A verdade é que todo o plano de vacinação até agora tem decorrido conforme o previsto. Já temos várias das categorias da primeira fase cobertas a 100% e vamos manter o objetivo de 80% da população com mais de 80 anos vacinada até ao final deste mês", declarou.