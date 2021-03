Zona Franca da Madeira. Governo Regional alvo de buscas esta quarta-feira

O Governo Regional da Madeira foi alvo de buscas esta quarta-feira.

A informação, inicialmente avançada pelo jornal Expresso, já foi confirmada pela Renascença.

Em causa está a venda da Quinta dos Arcos e a concessão da Zona Franca da Madeira ao Grupo Pestana. O alvo das buscas foi o próprio Miguel Albuquerque, líder do executivo regional, que remete eventuais declarações para esta quinta-feira.

Magistrados do Ministério Público realizaram buscas nas instalações da vice-presidência do Governo Regional para obtenção de documentação relativa "à concessão do Centro Internacional de Negócios da Madeira - a chamada Zona Franca - ao Grupo Pestana".

À Renascença, o gabinete de Miguel Albuquerque confirma que foram entregues todos os documentos solicitados, lembrando, contudo, que os mesmos também estão disponíveis na plataforma digital do Governo Regional.

[notícia atualizada às 20h00]