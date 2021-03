Enfermeiros ainda não receberam o prometido subsídio de risco

O sindicalista diz ainda à Renascença que o pagamento não terá sido efetuado “por ausência de orientações por parte do Ministério da Saúde e parametrização do sistema de vencimento”, ou seja, falta de um código dos Recursos Humanos.

José Carlos Martins, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, confirma que, em março, o subsídio não vai constar no recibo de ordenado, pelo que irá pedir explicações na reunião com o Ministério da Saúde, no dia 24.

É uma das reivindicações do Bloco de Esquerda e do(...)

O Sindicato dos Enfermeiros pede que, mais do que prémios ou subsídios, seja valorizada a carreira e lembra que estão mais de dois mil enfermeiros em risco de perder o emprego pelo facto de o contrato estar a chegar ao fim (em abril).

Os médicos também não terão recebido o apoio. Em declarações ao jornal “Público”, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, lamenta que, “mais uma vez, o Governo esteja a criar expectativas aos profissionais de Saúde e não cumpra”.

O subsídio extraordinário de risco está previsto no Orçamento do Estado e deveria ter sido pago em fevereiro. Corresponde a 20% do salário base mensal dos profissionais de saúde, até um limite máximo de 219 euros por mês, e destina-se todos os profissionais médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e do Instituto Nacional de Emergência Médica que trabalhem na despistagem, tratamento e apoio aos doentes infetados pelo SARS-CoV-2. Deverá vigorar enquanto houver pandemia de Covid-19.