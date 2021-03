"Da pandemia vamos levar connosco esta experiência da morte invisível"

Concluindo, o momento que vivemos colocou mais a nu as fragilidades do que as forças do ser humano?

Sem dúvida, enalteço o esforço que foi feito na vacinação. No entanto, mesmo a vacinação como estamos a ver revela as nossas fragilidades. Não só as individuais, daquelas pessoas que querem vacinar-se primeiro do que as outras, mas as dificuldades de organização e de boa gestão pública. Não apenas em Portugal, mas a União Europeia que está atrasadíssima no processo de vacinação.

"Foi a própria pandemia que se impôs e ditou as suas regras. Fomos incapazes de antecipar o que ali estava em causa. Não estávamos preparados."

Revela a fragilidade do nosso sistema económico, temos um grande obstáculo que vai prolongar a Covid-19 por meses, ou por anos, talvez mesmo por anos. Esse obstáculo chama-se patentes. Estas vacinas são patentes, são propriedade privada, apesar de terem sido feitas com um investimento púbico gigantesco, com os contribuintes de todo o mundo que investiram, através dos estados, imenso dinheiro para a rapidez das vacinas.



A verdade é que elas não estão no domínio livre. São propriedade privada. A possibilidade de produzir grandes quantidades de vacinas que possam combater e debelar a Covid-19 no mundo inteiro, nomeadamente em países que não têm recursos para comprar a vacina, está completamente ameaçada pelo simples facto de que não há nenhuma indicação de que as grandes empresas farmacêuticas vão abdicar das suas patentes.

Somos uma sociedade em que há um contraste entre uma exuberância tecnológica e um défice moral e político gigantesco. Estamos organizados politicamente como se vivêssemos numa época pré-industrial. Moralmente, a nossa fortaleza ética não evoluiu nada nos últimos 10 mil anos.

A única coisa que mudou é a nossa capacidade de afetarmos o mundo. Infelizmente afetamos através de uma má gestão deste fantástico planeta. Estamos constantemente a pisar os limites, na agricultura, na indústria, na forma como lidamos com a atmosfera, a biosfera. Neste momento estamos a sentir as consequências.

"Vivemos num mundo em que a Europa não conta muito, mas é um mundo que tem os valores que a Europa criou nos últimos 500 anos. E um deles é o de que podemos gerir e dominar, e sermos o pináculo da criação."

A grande lição desta pandemia é a necessidade de reinventarmos a nossa habitação da terra.

Houve durante este período, em muitas situações, a procura das caraterísticas inerentes à identidade do povo português para justificar o sucesso ou insucesso de medidas de combate à pandemia. Falou-se dos "portugueses obedientes" que criaram o milagre português e dos "portugueses irresponsáveis" que causaram a onda devastadora de mortes na terceira vaga. As caraterísticas genéricas de um povo podem ser usadas para justificar o sucesso do combate à pandemia?

Se compararmos as respostas que foram ocorrendo nos restantes países, - Itália, Espanha, Alemanha, França que são países que têm todos eles sistemas de saúde pública mais robustos do que Portugal - verificamos como Espanha e Itália sucumbiram na primeira vaga, tal como a França sucumbiu. Mesmo na Alemanha, nesta terceira vaga, a imprensa disse que a resposta tinha fracassado. Tinha havido um atraso no retomar de medidas de confinamento. A chanceler Merkel repetiu isso há pouco tempo.

Julgo que o comportamento da cidadania em Portugal foi, no essencial, um comportamento acima da média. E a prova disso está que nós, com exceção daqueles grupos esdrúxulos como os “Médicos pela verdade”, tivemos um grupo reduzidíssimo de manifestações públicas, e muito menos manifestações violentas do que as que aconteceram nos Países Baixos e na Alemanha. No ano passado, o Bundestag esteve quase a ser invadido por 20 mil negacionistas da Covid-19.