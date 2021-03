Covid-19. Número de mortes nos lares caiu 98%

O número de casos de Covid-19 e de mortes associadas à doença nos lares caiu, anunciou nesta quarta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no Parlamento.

Já no que diz respeito à vacinação, no âmbito do programa de prevenção nos lares, os dados do Governo dão conta de que 201 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina e 150 mil têm já as duas doses.

“Tenho de agradecer especialmente a todos os que têm estado a dedicar a sua vida aos outros e todos os que trabalham no setor social estão diariamente a proteger os outros”, disse Ana Mendes Godinho, sublinhando que nos últimos anos o Governo triplicou a despesa com os acordos de cooperação com o setor social.

A governante adiantou, nessa matéria, que a linha de financiamento do setor social passa a ser de 227 milhões de euros e será prorrogado até ao final do ano, bem como o programa MAREES, de reforço de recursos humanos no âmbito do setor social.

Relativamente ao primeiro MAREES, criado em 2020, Ana Mendes Godinho adiantou que abrangeu 17.500 pessoas para contratação do setor social.