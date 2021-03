AstraZeneca. OMS diz que vacinas não “reduzirão doenças ou mortes por outras causas”

Alguns países da União Europeia suspenderam temporariamente o uso da vacina AstraZeneca Covid-19 como medida de precaução com base em notificações de efeitos secundários raros da coagulação do sangue em pessoas que receberam a vacina.

O Comité Consultivo Global da OMS sobre Segurança das Vacinas está a avaliar cuidadosamente os dados de segurança mais recentes disponíveis para a vacina AstraZeneca. “Assim que essa revisão for concluída, a OMS comunicará imediatamente as descobertas ao público”, assegura.

A OMS explica que está em contato regular com a Agência Europeia de Medicamentos e reguladores em todo o mundo para obter as informações mais recentes sobre a segurança da vacina COVID-19.

Na segunda-feira, as autoridades de saúde de Portugal anunciaram, a suspensão da vacina da AstraZeneca para a Covid-19, como medida de "precaução extrema".

A informação foi avançada pelo presidente do Infarmed, Rui Ivo, em conferência de imprensa, na sequência de novos casos de reações adversas ao nível europeu. As autoridades da saúde dos Açores e da Madeira anunciaram a mesma medida ao longo da noite.

A notícia foi conhecida no dia em que Espanha, Alemanha, Itália e França avançaram com a suspensão preventiva da vacina do fármaco criado pela farmacêutica em colaboração com a Universidade de Oxford.

A diretora-geral da Saúde considera que as pessoas que tomaram a vacina da AstraZeneca devem estar calmas, mas ao mesmo tempo vigilantes quanto a possíveis efeitos secundários.