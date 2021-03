Reino Unido ultrapassa 25 milhões de vacinados

O Reino Unido registou 141 mortes e 5.758 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, tendo entretanto ultrapassado os 25 milhões de pessoas vacinadas, divulgou o Governo britânico.

Até esta quarta-feira, 25.273.226 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 1.759.445 receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de até 12 semanas.

O Ministério da Saúde britânico anunciou que vai estender o programa a todas as pessoas com mais de 50 anos, após ter imunizado a maioria dos indivíduos dos grupos etários mais velhos e pessoas com comorbidades de risco.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que tem 56 anos, revelou hoje que vai ser vacinado em breve "certamente com a vacina AstraZeneca", que o Governo garante não representar perigo para a saúde.

O Governo britânico, que financiou o desenvolvimento do fármaco e o qual está a usar em grande número na campanha de vacinação nacional, tem-se esforçado nos últimos dias para minimizar as preocupações e garantir que não existe risco.

"Não há provas de que essas vacinas causaram os coágulos", escreveu o ministro da Saúde, Matt Hancock, no tabloide The Sun, enfatizando que esta não é apenas a opinião dele, mas também do regulador britânico, a Autoridade Reguladora de Medicamentos, a Organização Mundial de Saúde e a Agência Europeia de Medicamentos.

“Mais de 11 milhões de doses da vacina AstraZeneca já foram administradas no Reino Unido e a taxa de casos (de coágulos) relatados entre os vacinados é menor do que o que seria naturalmente esperado na população em geral”, vincou o ministro.

Segundo Hancock, o Reino Unido está bem encaminhado para atingir a meta de oferecer uma dose da vacina a todos os adultos até ao final de julho, mas adiantou que um aumento no fornecimento esta semana deverá acelerar os planos.

Na terça-feira tinham sido notificadas no Reino Unido 110 mortes e 5.294 casos, mas, de acordo com os dados, a média dos últimos sete dias é de 121 mortes e 5.665 infeções.

Entre 11 e 17 de fevereiro houve uma redução de 29,9% de mortes de covid-19 e de 1,2% no número de pessoas com um resultado de teste positivo confirmado em relação aos sete dias anteriores.

No total, morreram no Reino Unido 125.831 pessoas entre 4.274.579 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.671.720 mortos no mundo, resultantes de mais de 120,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.722 pessoas dos 815.570 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.